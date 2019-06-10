Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020

Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 20

Виробник засобів захисту рослин (ЗЗР) компанія TerraMax (США) розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 році.

Про це журналістам повідомив генеральний директор представництва "Террамакс Україна" (Київ) Юрій Гоголь, передають Українські Новини.

"Якщо ми домовимося, знайдемо загальну формулу виробництва і продажу в Україні ... то в наступному році можемо почати", - сказав він.

У свою чергу керуючий директор з виробництва і технологій TerraMax Том Пропер підтвердив обговорення цієї ідеї, але, з його слів, єдиного готового рішення ще немає.

Зі слів Гоголя, до планів про виробництво добрив на території України компанія прийшла ще на початку 2019 року, оскільки аграрії зацікавлені у своєчасній доставці свіжого продукту, що складно при перевезенні зі США.

"Це пов'язано з тим, що Америка далеко і доставка проходить дуже довго, ми не можемо заздалегідь це завезти... Корабель йде 2 місяці, тому ми завжди привозимо (добрива) заледве встигаючи", - прокоментував він.

Йдеться про виробництво інокулянтів, в основі яких використовуються азоспірили - природні мікроорганізми, які сприяють росту рослин і працюють як фіксатор азоту, тобто збирають азот з повітря і грунту та доставляють його в кореневу систему.

Зазначається, що цей інокулянт дозволяється застосовувати в органічному виробництві.

Наразі компанія сертифікувала в Україні на 10 років інокулянти для сої та пшениці (по 2 препарати - рідкий і сухий), також ведуться лабораторні випробування з кукурудзи.

Зі слів співвласника агропромислової компанії KSG Agro (Дніпропетровська область) Сергія Касьянова, компанія почала співпрацювати з TerraMax 2 роки тому і першою поставила їх інокулянти в Україну.

Компанія "Террамакс Україна" була створена у співпраці з TerraMax влітку 2017 року.

TerraMax займається виробництвом ЗЗР близько 20 років і займає 5% ринку США.

Як повідомляли Українськi Новини, за підсумками 2018 року валовий дохід агрохолдингу KSG Agro зріс на 7% та склав 24,8 млн. дол.

KSG Agro створена в 2001 році, підприємства, що входять до неї, розташовані в Дніпропетровській і Харківській областях.

Компанія розвиває свинарський напрям, займається рослинництвом, переробкою, виробництвом борошна і біопалива.

Співвласником агрохолдингу KSG Agro є Сергій Касьянов.