Віруючі УПЦ записали відеозвернення до президента з проханням захистити їх від рейдерів

Жителі села Жидичин Волинської області - люди похилого віку, жінки, діти - звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх від церковних рейдерів, а також гарантувати верховенство закону.

"Дорогий пане Президенте, - сказав у відеозверненні до глави держави ієрей Роман Гелета. - Звертаємося до Вас ми, жителі села Жидичин та парафіяни Свято-Миколаївського храму, який у нас рейдерським способом захопили прихильники ПЦУ, з простою вимогою - щоб кожен з нас міг жити згідно із законом. Як закону державному, так і закону Божому. Ми просимо вас як гаранта Конституції захистити нас від рейдерського захоплення храму, який ми побудували власними руками".

Священик також закликав Зеленського допомогти громаді УПЦ мирно молитися і жити на українській землі.

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Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року в присутності представників УПЦ Київського патріархату група рейдерів зрізала болгаркою замки з дверей Свято-Миколаївського храму УПЦ в с. Жидичин Ківерцівського району Волинської області та захопила його, відтіснивши громаду від будівлі, при цьому постраждали дві жінки. Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Волинської єпархії.