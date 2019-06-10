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10 червня 2019, понеділок, 08:19 30
Спорт 2019-06-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
На футбольному матчі Україна-Люксембург однозначно буде глядацький аншлаг, - Костюченко

На футбольному матчі Україна-Люксембург однозначно буде глядацький аншлаг, - Костюченко

"На сьогоднішньому матчі відбіркового циклу до Євро-2020 у Львові однозначно буде аншлаг. Про це свідчить як відсутність квитків в касах стадіону "Арена Львів", так і на сайті партнера УАФ, що поширював глядацькі перепустки на цю зустріч он-лайн". Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

"Ми в Національній асоціації, та й самі гравці команди Андрія Шевченка, ні на хвилину не сумнівалися, що львівський стадіон буде заповнений вщерть так само, як і в попередній зустрічі нашої головної команди з сербами", - констатував Вадим Костюченко.

Як повідомили в УАФ, напередодні ввечері в продаж надійшла невелика партія квитків, що не були викуплені за попередніми заявками. Однак протягом кількох годин і ці вхідні документи були розпродані. Місткість "Арени Львів", яка була зведена до Євро-2012, становить 34915 місць.

Разом з тим в Національної футбольної асоціації з жалем відзначили, що на вболівальницькому ажіотажі намагалися "нагріти руки" окремі пройдисвіти.

"Мушу зазначити, що для продажу квитків на матчі через мережу Інтернет, УАФ завжди визначає ексклюзивного партнера. Однак перед зустріччу зі збірною Сербії у всесвітньому електронному  павутинні з'явилося кілька структур, які намагалися реалізувати підроблені перепустки на гру. Ми попереджали уболівальників не піддаватися на пропозиції шахраїв. Однак змушений заявити, що перед матчем 7 червня за вході на "Арену Львів" були випадки встановлення підроблених документів на матч", - резюмував Вадим Костюченко.

За заявою УАФ, в даний момент за фактом реалізації подібних фальшивок правоохоронні органи порушили кримінальне провадження і проводять розслідування.

Ну а тим львів'янам та гостям Західної столиці, хто не зможе потрапити на стадіон під час матчу Україна-Люксембург, в Українській асоціації футболу порадили розміститися сьогодні ввечері в затишній фан-зоні, розташованій поруч з парком ім. Івана Франка. Перед матчем на цьому майданчику буде виступати знаменита група "ВВ".

Нагадаємо, що футбольний матч між національними збірними України та Люксембургу розпочнеться сьогодні, 10 червня, о 21:45 на стадіоні "Арена Львів".

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