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  • Трагедія в Києві: на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки
09 червня 2019, неділя, 15:55 6
Події 2019-06-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Трагедія в Києві: на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки

Трагедія в Києві: на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки

2-річний хлопчик загинув після падіння з 8-го поверху багатоповерхового будинку в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі Київської області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, батько з сином піднялися на 9-й поверх в ліфті і по сходах пішли вниз.

На 8-му поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно.

У цей час дитина нахилився, дивлячись через незачинене вікно, і впала на землю.

Медики констатували смерть хлопчика.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, дівчина випала з 11 поверху в Києві.

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