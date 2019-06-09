Трагедія в Києві: на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки

2-річний хлопчик загинув після падіння з 8-го поверху багатоповерхового будинку в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі Київської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, батько з сином піднялися на 9-й поверх в ліфті і по сходах пішли вниз.\r\nНа 8-му поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно.\r\nУ цей час дитина нахилився, дивлячись через незачинене вікно, і впала на землю.Медики констатували смерть хлопчика.\r\nНаразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дівчина випала з 11 поверху в Києві.