підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
09 червня 2019, неділя, 12:15 53
Верховна Рада і партії 2019-06-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка

Москаль заявив про вихід з партії Порошенка

Геннадій Москаль.
Геннадій Москаль.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив про вихід з політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Москаля, передають Українські Новини.

"У п'ятницю (7.06) Геннадій Москаль написав заяву в центральну раду політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" про вихід з партії", - сказано в ньому.

Крім того, Москаль заявив про складання повноважень голови Закарпатської організації партії.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".

Більше новин про: БПП Солідарність Геннадій Москаль

Архів
Новини
Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - СЦКК 14:00
Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу" 13:15
Порошенко розповів про коаліцію з "Опозиційною платформою" в Раді 12:50
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка 12:15
більше новин
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула йде на вибори в Раду 10:14
Леонід Кучма і Володимир Зеленський. Фото: АПУ
Через заяви Кучми і Зеленського ГПУ відкрила три справи 17:51
Поліція має дати оцінку діям "Нацкорпуса", який влаштував конфлікт на "Барабашово" з ветераном АТО, – заява адміністрації 12:38
Син екс-мера Кіровограда, який збагатився на кошти місцевого бюджету, йде в депутати, - ЗМІ 16:01
Керуючий власник "Омокса" Кулагін звинуватив Мін'юст у бездіяльності щодо припинення діяльності "чорних" реєстраторів 17:46
більше новин
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула йде на вибори в Раду 10:14
Леонід Кучма і Володимир Зеленський. Фото: АПУ
Через заяви Кучми і Зеленського ГПУ відкрила три справи 17:51
КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВРП 17:06
Величезні втрати на фронті: 2 загиблих військових, 4 поранених, 7 травмованих 19:21
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
"Ви пробили дно" - Зеленський іронічно "подякував" Раді, яка проігнорувала його ініціативи 21:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok