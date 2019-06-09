Москаль заявив про вихід з партії Порошенка

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив про вихід з політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Москаля, передають Українські Новини.

"У п'ятницю (7.06) Геннадій Москаль написав заяву в центральну раду політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" про вихід з партії", - сказано в ньому.

Крім того, Москаль заявив про складання повноважень голови Закарпатської організації партії.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".