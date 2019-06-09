Алкогольний фальсифікат з "ЛНР" контрабандою везуть в ЄС під прикриттям ФСБ, - ЗМІ

На території так званої "ЛНР" масштабно виробляється фальсифікована алкогольна продукція дуже низької якості, яку через неконтрольовану Україною ділянку кордону, РФ та Білорусь постачають до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє "Белорусский партизан".

За даними видання, про цю контрабанду знає ФСБ Росії, яке "не тільки перешкоджає кримінальним групам здійснювати свою діяльність, але навпаки її курирує".

"Підозрюють, що в Білорусі ці поставки теж мають своїх покровителів серед правоохоронних, митних та прикордонних органів", - йдеться у статті.

З підприємства "Луганова" в Луганську алкогольний фальсифікат відправляється вантажівками до російського Смоленська через неконтрольовану Україною ділянку кордону, де товар оформлюють як продукт російського виробництва і надають йому відповідний сертифікат.

На території РФ фальсифікований алкоголь продають китайській фірмі-посереднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Але відправляють його не в Китай, а через територію Білорусі до Литви на логістичний склад у м. Тракай.

"Там контрабанда потрапляє на склади офшорної компанії "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

З Литви контрафакт відправляють до Великої Британії, уникнувши виплати митних податків та зборів. Там він реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, британських громадян Ніла Сміта і Джонатана Вейла", - йдеться у розслідуванні.

Як повідомляли Українські Новини, близько 20-25% імпортного алкоголю України перебуває в "тіні".

У той же час, в Україні значно збільшився випуск коньяку, горілки - зменшився.

Раніше Рада дозволила виробникам коньяку необмежено використовувати сировину іноземного походження.