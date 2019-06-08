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08 червня 2019, субота, 21:18 9
Технології 2019-06-08T22:00:01+03:00
Українські Новини
У США готують до першого польоту містичний революційний комерційний літак

У США готують до першого польоту містичний революційний комерційний літак

Celera 500L Фото:©Tyler@thedrive.com
Celera 500L Фото:©Tyler@thedrive.com

Американська компанія Otto Aviation може змінити ринок авіаційних перевезень, запустивши в серію літак Celera 500L.

Як пише Naked Science, Celera 500L помітили в аеропорту Південної Каліфорнії. Творці застосували штовхаючий гвинт, який раніше не знайшов дуже широкого поширення в авіації.

Пілотувати літак зможе один льотчик, машина зможе злітати з будь-якого аеродрому. Передбачається, що швидкість польоту буде досягати 820 кілометрів на годину, у той час як витрата палива становитиме приблизно чотири літри на 50-70 кілометрів.

Це надзвичайно хороші показники в рази перевершують в плані економічності показники вже знаходяться в експлуатації машин, таких як легкий Pilatus PC-12.

Можливо, новинка від Otto Aviation зможе себе добре зарекомендувати в якості корпоративного літака або регіонального лайнера.

Роботи над Celera 500L ведуть приблизно десять років: весь цей час розробку тримали в секреті.

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