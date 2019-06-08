Дочка депутата Гриценка потрапила в ДТП

У суботу, 8 червня, молодша дочка українського політика, який брав участь у виборах на посаду президента, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка потрапила в аварію.

Про це Гриценко повідомив у себе на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в Одесі, коли 15-річна Аня з однокласниками їхали в автобусі на екскурсію.

В автобус з дітьми врізався Mercedes.

Депутат розповів, що подія сталася близько 15:00. Аня сиділа саме на місці, куди в'їхала легкова машина. Вона отримала удар по руці і обличчю, розбила губу. Але, на щастя, серйозних травм у дівчинки немає, як і у решти дітей. Анатолій Степанович додав: "Слава Богу, він захищає наших дітей".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Гриценко більше не хоче йти в Президенти.

У 1-му турі виборів Президента за Анатолія Гриценка проголосували 6,91% виборців.

Тим часом, Росія оголосила в розшук екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка.