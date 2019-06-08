КС Молдови ухвалив розпуск парламенту, президент підписувати відмовляється

Конституційний суд (КС) Молдови видав у суботу, 8 червня, постанова про розпуск парламенту країни.

Згідно з роз'ясненням для ЗМІ, опублікованого в той же день на сайті КС, Молдові парламент мав завершити формування уряду до 7 червня включно, пише DW.

Напередодні ввечері суд постановив, що на формування уряду парламенту відводиться 90 днів. Цей термін, відповідно до КС, закінчився опівночі 8 червня.

Наступним кроком має стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не буде підписувати такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.

Виступаючи перед журналістами, він наголосив, що "тільки президент Республіки Молдови має право розпустити парламент", причому тільки після консультацій з фракціями. "Ніщо не зобов'язує мене сьогодні розпустити парламент, сьогодні я не буду підписувати указ про розпуск", - додав політик.

На парламентських виборах 24 лютого жодної з партій не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість.

При цьому партія соціалістів, налічує 35 депутатів з 101, не змогла сформувати коаліцію з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячої демократичної партією, що має 30 мандатів.

Нагадаємо, раніше у Молдові хочуть скасувати посаду президента.

Молдова в минулому році попросила ООН обговорити питання про повне виведення військ РФ з Придністров'я.