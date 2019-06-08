Поліція має дати оцінку діям "Нацкорпуса", який влаштував конфлікт на "Барабашово" з ветераном АТО, – заява адміністрації

Поліція має дати оцінку діям "Нацкорпуса", який влаштував конфлікт на "Барабашово" з ветераном АТО, – заява ад

Адміністрація харківського торговельного центру "Барабашово" закликала поліцію втрутитися в конфлікт, який виник 7 червня навколо магазину, який орендує підприємець – ветеран АТО.

Про це прес-служба ТЦ повідомила в Facebook, пише "Гордон".

"Конфлікт стався вдень, група бійців "Національного корпусу" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію", – сказано в повідомленні.

В прес-службі "Барабашово" підкреслили, що "Нацкорпус" блокував вхід, хоча орендодавець показував документи, що підтверджують законність дій підприємця. За даними адміністрації, силовий конфлікт спровокували представники "Національного корпусу", у яких була з собою арматура, "тупі і колючі предмети".

"Це відбувалося у присутності знімальної групи харківських вістей "Тріолан", але бійці "Нацкорпуса" напали на неї, залили газом очі оператора та журналіста, побили їх, у оператора, ймовірно, перелом носа, зараз вони в 4-й лікарні швидкої допомоги, адміністрація ринку надає допомогу постраждалим", – заявили в ТЦ.

Заяву в поліцію адміністрація вже готує.

"Ми чекаємо, що правоохоронні органи втрутяться в ситуацію, будуть порушені кримінальні справи, тут відвертий бандитизм з боку "Національного корпусу", це не політична чи суспільна діяльність, це рейдерство і криміналітет під політичними гаслами", – переконані в ТЦ "Барабашово".

Прес-секретар компанії Сергій Зайцев написав в Facebook, що побитий журналіст Вадим Макарюк.

"Просто за те, що знімав правду. Сьогодні на "Барабашово" в момент спроби однієї з організацій ветеранів АТО захистити свого побратима від молодиків, які представилися активістами "Нацкорпуса", – заявив він.

Цю інформацію підтвердила в соцмережі і редактор програми "Вести" Анна Черненко.