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08 червня 2019, субота, 11:12 224
Економіка 2019-06-08T13:00:01+03:00
Українські Новини
Мережеві компанії будуть готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня, - представник "Укренерго"

Мережеві компанії будуть готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня, - представник "Укренерго"

Всі мережеві компанії будуть повністю готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня. Про це заявив заступник директора з розвитку ринку і IT НЕК "Укренерго" Андрій Немировський під час круглого столу, організованого USAID, на тему "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення".

"П'ять мережевих компаній повністю готові до роботи на ринку, шість – закінчують підготовку, інші будуть готові до кінця місяця", - повідомив Немировський.

Під час круглого столу, всі учасники - представники НКРЕКП і енергокомпаній, так і експерти - висловилися на користь важливості запуску ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Дискусія йшла лише про технічну готовність системи до ринку.

На думку заступника генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ "Укренергоконсалтинг" Андрій Борисенко, всі відсталі регуляторні питання Кабінет Міністрів і НКРЕКП мають вирішити до кінця місяця.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії, що функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, має  бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". На засіданні уряду 5 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно.

Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського союзу.
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