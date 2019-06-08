АМКУ підтвердив, що у них є все для захисту конкуренції у новому енергоринку

На круглому столі USAID "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення" обговорювали своєчасний запуск ринку.\r\nАМКУ підтвердив, що у них є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань.\r\n"Ми маємо всі необхідні інструменти, щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо які потенційно можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку", - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень та розслідування ринків ПЕК і ЖКГ.\r\nНа думку представниці антимонопольного відомства, новий ринок електроенергії має переваги порівняно з чинною моделлю.\r\n"У чинної моделі ринку негативу значно більше, ніж навіть у частково відкритому ринку електричної енергії", - наголосила вона.\r\nЯк повідомлялося, за якнайшвидший запуск ринку електричної енергії виступив представник USAID Крассимир Канів: "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляються. Ринок потрібно вводити якомога швидше".\r\nНагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, згідно з якою Україна отримає в поточному році $2,5 млрд кредиту.\r\nНа засіданні Кабінету Міністрів України 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".\r\nПрем'єр-Міністр В. Гройсман заявив, що ринок має бути запущено вчасно.\r\nЗа оцінками експертів, зараз ведеться технічна дискусія щодо остаточних умов і положень нового ринку, що готуються Кабінетом Міністрів.\r\n