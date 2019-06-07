Пасажирка Tesla загинула від зіткнення з комунальниками на трасі "Київ-Житомир"

У п'ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77-му кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів у дорожню службу, повідомляє "Інформатор".

Пасажирка Tesla загинула на місці.

В учасників ДТП різняться версії події. Водій і пасажир електрокара, який сидів позаду, стверджують, що комунальники здавали назад по правій смузі і це стало причиною аварії. Обидва чоловіки з Tesla не постраждали.

Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.

Як заявляє видання, це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось, хто знаходився в салоні Tesla.

За словами водія, розпіарений автопілот в цьому кросовері в момент зіткнення був відключений.

Попередньо, компанія з трьох осіб їхала на захід в Житомир, який присвячений електрокарам. З Києва в Житомир вишикувався величезний затор. На місці працювала дорожня поліція та слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.

Аварія з Tesla. Фото: Віталій Куздровсбкий/"Інформатор"