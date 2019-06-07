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07 червня 2019, пʼятниця, 20:32 24
Події 2019-06-07T20:33:55+03:00
Українські Новини
Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному

Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному

Поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з вулиць Рівного.Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Граната була вилучена під час поверхневої перевірки 40-річного чоловіка на одній з вулиць міста.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили у чоловіка гранату РГД-5.

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою в Дніпровському районі Києва.

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