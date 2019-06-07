Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному

Поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з вулиць Рівного.Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nГраната була вилучена під час поверхневої перевірки 40-річного чоловіка на одній з вулиць міста.\r\nПід час перевірки документів правоохоронці виявили у чоловіка гранату РГД-5.\r\nВирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою в Дніпровському районі Києва.