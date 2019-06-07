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07 червня 2019, пʼятниця, 19:54 6
Події 2019-06-07T19:55:26+03:00
Українські Новини
2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати зарплати

2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати зарплати

2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати. Про це Українським Новинам повідомив представник незалежної профспілки гірників України шахти "Межирічанська".

За його словами, "Межирічанська" призупинила роботу з 6 червня, а 7 червня до акції протесту приєдналися гірники шахти "Лісова".

"Не виплатили зарплату повністю за березень-квітень", - сказав він.

За даними шахтарів, сума заборгованості по зарплаті на "Львіввугіллі" перевищує 200 млн гривень.

У разі невиплати зарплати шахтарі погрожують 10 червня перекрити міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська".

Як повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули 29 травня із-за аварії на шахті "Лісова" у Львівській області.

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