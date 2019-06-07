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07 червня 2019, пʼятниця, 18:48 150
Економіка 2019-06-07T20:30:02+03:00
Українські Новини
Уряд має взяти під жорсткий контроль координацію запровадження ринку електроенергії, – екс-міністр

Уряд має взяти під жорсткий контроль координацію запровадження ринку електроенергії, – екс-міністр

Іван Плачков. Фото: mind.ua
Іван Плачков. Фото: mind.ua

На думку колишнього міністра енергетики, голови "Всеукраїнської енергетичної асамблеї" Івана Плачкова, технічні різночитання між Кабінетом Міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з приводу механізму публічних спецзобов'язань (ПСЗ) не повинні стати приводом для зриву запуску нового ринку електроенергії 1 липня. Для цього уряд має взяти під жорсткий контроль і координацію реформу ринку.

"Я вважаю, що уряд ще раз на рівні прем'єра має провести організаційну, може, не одну нараду, тому що це дуже важлива реформа для країни. Її треба запроваджувати. Тому що ми розуміємо, що не буде вже проголосований закон про перенесення запровадження цього ринку. Тому зараз треба зосереджуватися і врегулювати ці питання", - прокоментував Плачков зауваження НКРЕКП щодо механізму ПСЗ у новому ринку електроенергії.

Позитивний результат можливий у тому випадку, якщо консультації між Кабміном і регулятором будуть проходити в оперативному режимі.

"У нього (Кабміну) є всі повноваження для того, щоб врегулювати проблемні питання, що виникли. Тому треба з завтрашнього дня, не чекаючи понеділка, проводити 2 рази на день організаційну, координуючу роботу уряду з запровадженню реформи ринку електроенергетики", - підкреслив він.

Нагадаємо, 2-й етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії" повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

У середу, 5 червня, Кабмін схвалив постанову, якою поклав публічні спецзобов'язання (ПСЗ) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго". Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що завдяки цій постанові з запровадженням з 1 липня нової моделі ринку електроенергії ціни не зростуть.

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно. Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення", що була присвячена запуску ринку з 1 липня 2019 року.

Сьогодні, 7 червня, НКРЕКП оприлюднила свої розрахунки, згідно з якими, модель запропонована Кабміном потребує доопрацювання.

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