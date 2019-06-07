Нацполіція призначила начальником патрульної поліції у Волинській області Крутня

Національна поліція призначила начальником Управління патрульної поліції у Волинській області Андрія Крутня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.\r\nКрутня представив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.\r\nКрутень до цього працював заступником керівника управління патрульної поліції в Рівненській області – керівником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення.\r\nРаніше посаду начальника патрульної поліції Волинської області обіймав Олександр Вовченко.\r\nВовченко переведений на роботу в Івано-Франківську область.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національна поліція призначила начальником управління патрульної поліції Рівне Сергія Мерчука.