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07 червня 2019, пʼятниця, 18:36 12
Силові структури 2019-06-07T18:38:41+03:00
Українські Новини
Нацполіція призначила начальником патрульної поліції у Волинській області Крутня

Нацполіція призначила начальником патрульної поліції у Волинській області Крутня

Національна поліція призначила начальником Управління патрульної поліції у Волинській області Андрія Крутня.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Крутня представив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Крутень до цього працював заступником керівника управління патрульної поліції в Рівненській області – керівником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення.

Раніше посаду начальника патрульної поліції Волинської області обіймав Олександр Вовченко.

Вовченко переведений на роботу в Івано-Франківську область.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція призначила начальником управління патрульної поліції Рівне Сергія Мерчука.

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