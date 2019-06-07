Нацполіція призначила начальником патрульної поліції у Волинській області Крутня

Національна поліція призначила начальником Управління патрульної поліції у Волинській області Андрія Крутня.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Крутня представив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Крутень до цього працював заступником керівника управління патрульної поліції в Рівненській області – керівником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення.

Раніше посаду начальника патрульної поліції Волинської області обіймав Олександр Вовченко.

Вовченко переведений на роботу в Івано-Франківську область.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція призначила начальником управління патрульної поліції Рівне Сергія Мерчука.