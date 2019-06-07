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07 червня 2019, пʼятниця, 18:23 130
Фінанси 2019-06-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
За проекти громадського бюджету кияни віддали рекордні 654 тис. голосів, – КМДА

За проекти громадського бюджету кияни віддали рекордні 654 тис. голосів, – КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник повідомив, що за результатами голосування за проекти Громадського бюджету-4 перемогли 558 проектів. Загалом проголосували 191 712 осіб, які віддали 654 651 голос. Найбільше голосів було віддано в останній день голосування – 49 417 голосів від 13 393 киян.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Це рекордна кількість переможців. Остаточні результати голосування і затвердження списку проектів-переможців буде оголошено на урочистому засіданні Громадської бюджетної комісії (ГБК) після розгляду скарг. Цього ж дня затверджений ГБК список проектів-переможців публікується в електронній системі та направляється до виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) для включення до бюджету міста на наступний бюджетний рік", – розповів Микола Поворозник.

За його словами, найбільше голосів кияни віддали за проекти у галузі "Освіта" – 53%.

"Далі за популярністю йдуть "Спорт" – 12%, "Культура, туризм" – 9%, "Комунальне господарство, енергозбереження" – 5%, "Публічний простір" – 4%, "Охорона здоров'я" – 3%, "Безпека" – 3%, "Громадянське суспільство" – 3%, "Соціальний захист" – 2%, "Екологія" – 2%, "Інше" – 1%, "Дороги, транспорт" – 1%, "IT (інформаційні технології)" – 1%", – зазначив Микола Поворозник та нагадав, що до голосування в ГБ-4 допущено 1 578 громадських проектів з різних сфер розвитку Києва від 632 команд.

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