підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 17:46 189
Нерухомість 2019-06-07T17:55:27+03:00
Українські Новини
Керуючий власник "Омокса" Кулагін звинуватив Мін'юст у бездіяльності щодо припинення діяльності "чорних" реєст

Керуючий власник "Омокса" Кулагін звинуватив Мін'юст у бездіяльності щодо припинення діяльності "чорних" реєстраторів

Керуючий власник девелоперської компанії "Омокс" (Київська область, основний актив - житловий комплекс "Чайка") Олексій Кулагін звинуватив Міністерство юстиції України в бездіяльності щодо припинення діяльності державних реєстраторів, які беруть участь в незаконній перереєстрації активів.

Про це він заявив в ході прес-конференції, повідомляють Українські Новини.

За його словами, 1 червня державний реєстратор Олександр Прошкін (комунальне підприємство "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу"), діючи в змові з групою осіб, перереєстрував компанію "Омокс Інвест Буд" на Андрія Шишова, який одночасно став керівником компанії замість Оксани Кулагіної.

Також була проведена держреєстрація змін в установчих документах компанії.

"На даний час у нас розгорівся конфлікт з тіньовим горілчаним бізнесом, яким керує Павло Климець. Організатором всіх акцій, які відбуваються з нашою компанією, є Шишов, який ніде ніколи не засвічувався. Це людина без певного роду занять. Він засвітився лише під час останніх дій, які здійснював спільно з Мін'юстом, спільно з тими людьми, яким міністерство видало ключі та які можуть безконтрольно переписати підприємство на будь-яку "ліву" людину", - зазначив Кулагін.

За його словами, у вересні 2018 року Климець під приводом наявності боргу в 150 млн гривень подав позов до суду. У судах було доведено, що претензії Климця до "Омокс" необгрунтовані.

Після перереєстрації компанії рейдери почали через суди скасовувати рішення винесені судами на користь "Омокс".

"Використовуючи те, що вони в реєстрах значилися власниками компанії та призначили свого директора, вони пішли дуже хитрим шляхом. Вони вирішили подати позови про анулювання всіх тих судових рішень, в яких ми перемогли. Анулювати в якості основних позивачів, які виграли суди. Рейдери, використовуючи послугу Мін'юсту, з перереєстрації "Омоксу" на підставних осіб, подали відразу кілька позовів", - повідомив Кулагін.

Він назвав такі дії незаконними і зловмисними. Власник "Омокс" Олексій Кулагін, підкреслив, що вже доведено те, що комунального підприємства, в якому працює реєстратор, не існує.

"Це схема, яку створив Мін'юст... Це ОЗУ на найвищому державному рівні, де включені всі державні силові механізми", - обурився Кулагін.

При цьому він подякував співробітникам Нацполіціі за запобігання захоплення житлового комплексу (ЖК) "Чайка".

"Як може міністерство реагувати (на незаконні дії реєстратора) якщо воно контролює всіх виконавців? Всіх, хто переписує майно з одного суб'єкта на інший. Якщо моє майно завтра буде переписано на кого-то, то я маю право запитати:" Чуєте, а який Ваш контроль? "- прокоментував Кулагін.

Він вважає, що Мін'юст повинен невідкладно реагувати на скарги про незаконну перереєстрацію майна та бізнесу.

"Вони створили комісію. Комісія вчора повернула мені право керування моїм підприємством. Лише тому, що багато людей знають про мою правоту", - повідомив Кулагін.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня "Омокс" заявив про спробу рейдерського захоплення ЖК "Чайка" в Київській області, в якому звинуватив Павла Климця, Андрія Шишова, Андрія Жабіна.

Вчинення спроби захоплення стало можливим після перереєстрації компанії на нового власника. Адвокати "Омоксу" подали до Мін'юсту скаргу на неправомірні дії реєстратора.

Більше новин про: Рейдерське захоплення Міністерство юстиції України Омокс Олексій Кулагін Омокс Інвест Буд Незаконна перереєстрація активів

Архів
Новини
Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному 20:32
Рада відтермінувала штрафи в півмільйона гривень за зберігання і виробництво палива без ліцензії 20:31
Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net
Фото дня: у Львові вболівальники збірної України та Сербії провели яскравий марш 20:23
Затримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ
Тренер Нацзбірної з підводного спорту затримана на хабарі в 20 тис. гривень 19:57
2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати зарплати 19:54
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok