КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВРП

Конституційний Суд (КС) відмовився розтлумачувати норму Конституції про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це йдеться в повідомленні суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 6 червня Велика палата КС розглядала конституційне подання 48 депутатів Верховної Ради щодо офіційного тлумачення положень ч. 5 ст. 131 Конституції.

В цій статті сказано, що одна і та ж особа не може займати посаду члена ВРП два терміни поспіль.

Прийнята постанова Великої палати Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому З'їзд адвокатів України обрав Павла Гречковський і Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

Вони були членами попереднього складу ВРП.

Також ВРП звільнила суддю Печерського районного суду Києва Христину Гладун.

Раніше з'їзд адвокатів звільнив члена ВККС Луцюка, після того, як висловив йому недовіру.

Тим часом Вища рада правосуддя обрала главою ВРП Володимира Говоруху.