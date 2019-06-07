підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 16:18 145
Економіка 2019-06-07T16:26:29+03:00
Українські Новини
Новий ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, – USAID

Новий ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, – USAID

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно. Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення", що присвячена запуску ринку з 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

На нараді були присутні представники регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, НКРЕКП) та енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні. Крассімір Канев, старший економіст з питань енергетики USAID, оцінюючи ступінь підготовки ринку до запуску заявив: "Ми не віримо, що ринок з 1 липня може не запрацювати! Провал ринку – неможливий".

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі. "Заяви, що немає конкуренції - не є вірними. Конкуренція є вже зараз", – зазначив Крассімір Канев.

"Ринок сегментовано. І в кожному сегменті вже є конкуренція. А коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще більш істотною. Сьогодні українським трейдерам важливо й потрібно отримати досвід роботи на ринку. Коли разом з інтеграцією до Європи, прийдуть європейські трейдери, українські вже будуть вміти працювати і конкурувати", - підкреслив він.

Канів також зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть. І причина зниження цін як раз в конкуренції. Щодо термінів запровадження ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити як можна швидше. "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляються. Ринок потрібно вводити якомога швидше", – упевнений експерт.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою наша країна отримає цього року кредит у розмірі 2,5 млрд доларів, а також надання макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, 5 червня на засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті постанови, що необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".

Більше новин про: USAID Електроенергія Новий ринок електроенергії Агентство США з міжнародного розвитку Крассімір Канев

Архів
Новини
Захист оскаржив арешт Аллерова із заставою майже 5 млн 17:17
КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВРП 17:06
Зеленський пообіцяв запустити Антикорупційний суд до початку вересня 16:55
Артобстріл біля Новолуганського: поранено ще 3 військових "Азова" 16:46
Партії "Опозиційний блок", "Наші", "Відродження", "Довіряй Ділам" і "Партія миру та розвитку" підуть на парламентські вибори разом 16:29
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok