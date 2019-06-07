Новий ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, – USAID

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно. Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення", що присвячена запуску ринку з 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

На нараді були присутні представники регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, НКРЕКП) та енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні. Крассімір Канев, старший економіст з питань енергетики USAID, оцінюючи ступінь підготовки ринку до запуску заявив: "Ми не віримо, що ринок з 1 липня може не запрацювати! Провал ринку – неможливий".

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі. "Заяви, що немає конкуренції - не є вірними. Конкуренція є вже зараз", – зазначив Крассімір Канев.

"Ринок сегментовано. І в кожному сегменті вже є конкуренція. А коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще більш істотною. Сьогодні українським трейдерам важливо й потрібно отримати досвід роботи на ринку. Коли разом з інтеграцією до Європи, прийдуть європейські трейдери, українські вже будуть вміти працювати і конкурувати", - підкреслив він.

Канів також зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть. І причина зниження цін як раз в конкуренції. Щодо термінів запровадження ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити як можна швидше. "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляються. Ринок потрібно вводити якомога швидше", – упевнений експерт.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою наша країна отримає цього року кредит у розмірі 2,5 млрд доларів, а також надання макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, 5 червня на засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті постанови, що необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".