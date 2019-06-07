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07 червня 2019, пʼятниця, 15:54 10
Судова влада 2019-06-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
Вища рада правосуддя скасував звільнення судді Головатюка, спійманого на хабарі

Вища рада правосуддя скасував звільнення судді Головатюка, спійманого на хабарі

Затримання судді Головатюка. Фото: прес-служба прокуратури
Затримання судді Головатюка. Фото: прес-служба прокуратури

Вища рада правосуддя (ВРП) скасувала звільнення підозрюваного в корупції судді Господарського суду Києва Любомира Головатюка.

Про це йдеться в повідомленні ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що 6 червня ВРП розглянула скаргу Головатюка на рішення дисциплінарної палати про його звільнення від 27 лютого.

ВРП вирішив скасувати покарання у вигляді звільнення і застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді відсторонення від правосуддя на 6 місяців, з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу і обов'язковим направленням в Національну школу суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації.

У той же час на засіданні 6 червня Вища рада правосуддя відхилила скаргу на відсторонення від посади судді Оболонського райсуду Києва Костянтина Васалатія, чкий виніс вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу.

Як повідомляли Українські Новини, 12 січня 2017 року правоохоронці затримали суддю Госпсуду Києва Головатюка при отриманні хабара в розмірі 10 тис. доларів.

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