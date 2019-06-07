В Аграрній партії заявили, що їх злякався Ляшко

Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ) намагається не допустити кандидатів від Аграрної партії України до участі у виборах в об’єднані територіальні громади (ОТГ).\r\nПро це повідомила прес-служба Аграрної партії України.\r\nЗ метою усунення своїх головних конкурентів від Аграрної партії, члени Озерянської сільської виборчої комісії Варвинського району Чернігівської області, більшість з яких є представниками Радикальної партії, у незаконний спосіб відмовили в реєстрації 14 кандидатам від Агарної партії України в участі у виборах до Озерянської ОТГ.\r\nЧинний Озерянський сільський голова Сергій Дмитренко висувається кандидатом на голову Озерянської сільської ОТГ від Радикальної партії. Зловживаючи службовим становищем, "радикал" вчиняє тиск на роботу місцевої виборчої комісії і таким чином намагається дестабілізувати передвиборчий процес.\r\nЧерез стрімке падіння своїх рейтингів на місцях Радикальна партія розправляється з політичними конкурентами, порушуючи закони та узурпуючи владу на місцях.\r\nАграрна партія України, маючи велику підтримку виборців у Варвинському районі, буде відстоювати інтереси виборців у судовому порядку.\r\nЧлени команди готують 14 позовів, якими оскаржуватимуть 14 незаконних постанов Озерянської сільської виборчої комісії Варвинського району Чернігівської області про відмову у реєстрації кандидатів від Аграрної партії України для участі у виборах до Озерянської ОТГ.\r\nНагадаємо, 30 червня 2019 року відбудуться перші місцеві вибори у 66 ОТГ та додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад.\r\n27 травня ЦВК включила Аграрну партію України до списку учасників місцевих виборів.\r\nНа місцевих виборах Аграрна партія України стабільно входить до трійки лідерів і є першою і єдиною позапарламентською політичною партією, яка перемогла на виборах в об'єднаних територіальних громадах.