Муніципальна охорона заблокувала кінотеатр "Київ".\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nБлизько 14:00 група людей у формі Муніципальної охорони забігла в кінотеатр і закрила вхід до зали металевою решіткою.\r\nНа другому поверсі вхід забарикадований барною стійкою.\r\nНа місці знаходиться представник комунального підприємства "Київкінофільм" Олена Бабій.\r\n\r\n\r\nВона заявила, що це не рейдерське захоплення, а проведення інвентаризації комунального майна.\r\nЗа її словами, попередній орендар кінотеатру влаштовує скандал і не хоче залишати приміщення.\r\nПредставник орендаря заперечує це і заявляє, що рішення про розірвання договору оренди зараз оскаржується в судах.\r\nРежисер Микола Базаркін, який перебуває на місці подій заявляє, що його побили представники Муніципальної охорони під час спроби пройти в кінотеатр.\r\n\r\n\r\nЗокрема він говорить, що член націоналістичну організацію С14 Сергій Бондар, який застосував силу до нього, є співробітником Муніципальної охорони.\r\nНа місце подій прибула поліція.\r\nПредставник КП "Київкінофільм" заявляє, що блокування кінотеатру буде тривати добу.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=W0JZHRWWzT4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрації заявила, що новий орендар приміщення кінотеатру "Київ" збільшить надходження в бюджет у 45 разів.