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07 червня 2019, пʼятниця, 15:07 19
Політика 2019-06-07T17:15:03+03:00
Українські Новини
Муніципальна охорона заблокувала кінотеатр "Київ"

Муніципальна охорона заблокувала кінотеатр "Київ"

Блокування кінотеатру
Блокування кінотеатру "Київ"

Муніципальна охорона заблокувала кінотеатр "Київ".

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 14:00 група людей у формі Муніципальної охорони забігла в кінотеатр і закрила вхід до зали металевою решіткою.

На другому поверсі вхід забарикадований барною стійкою.

На місці знаходиться представник комунального підприємства "Київкінофільм" Олена Бабій.

Вона заявила, що це не рейдерське захоплення, а проведення інвентаризації комунального майна.

За її словами, попередній орендар кінотеатру влаштовує скандал і не хоче залишати приміщення.

Представник орендаря заперечує це і заявляє, що рішення про розірвання договору оренди зараз оскаржується в судах.

Режисер Микола Базаркін, який перебуває на місці подій заявляє, що його побили представники Муніципальної охорони під час спроби пройти в кінотеатр.

Зокрема він говорить, що член націоналістичну організацію С14 Сергій Бондар, який застосував силу до нього, є співробітником Муніципальної охорони.

На місце подій прибула поліція.

Представник КП "Київкінофільм" заявляє, що блокування кінотеатру буде тривати добу.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрації заявила, що новий орендар приміщення кінотеатру "Київ" збільшить надходження в бюджет у 45 разів.

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