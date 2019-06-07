Муніципальна охорона заблокувала кінотеатр "Київ".

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 14:00 група людей у формі Муніципальної охорони забігла в кінотеатр і закрила вхід до зали металевою решіткою.

На другому поверсі вхід забарикадований барною стійкою.

На місці знаходиться представник комунального підприємства "Київкінофільм" Олена Бабій.

Вона заявила, що це не рейдерське захоплення, а проведення інвентаризації комунального майна.

За її словами, попередній орендар кінотеатру влаштовує скандал і не хоче залишати приміщення.

Представник орендаря заперечує це і заявляє, що рішення про розірвання договору оренди зараз оскаржується в судах.

Режисер Микола Базаркін, який перебуває на місці подій заявляє, що його побили представники Муніципальної охорони під час спроби пройти в кінотеатр.

Зокрема він говорить, що член націоналістичну організацію С14 Сергій Бондар, який застосував силу до нього, є співробітником Муніципальної охорони.

На місце подій прибула поліція.

Представник КП "Київкінофільм" заявляє, що блокування кінотеатру буде тривати добу.

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Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрації заявила, що новий орендар приміщення кінотеатру "Київ" збільшить надходження в бюджет у 45 разів.