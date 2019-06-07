Викрадених дітей Зеленський повернув в Україну на президентському літаку: скільки це коштувало

В Україну повернулися 10 дітей українки Юлії Сусляк, яку в Грузії підозрюють у торгівлі людьми. Вона залишається там під вартою. Діти ж сьогодні прилетіли з Тбілісі на президентському літаку, який відправив за ними Зеленський. "Страна" з'ясувала, що звичайним літаком це було б в рази дешевше. \r\n6 червня на сайті президента України було оприлюднено розпорядження №59\/2019-рп про те, щоб забезпечити повернення дітей Сусляк на батьківщину.\r\nУ розпорядженні глави держави також зазначається, що супроводжувати дітей мають Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, уповноважені представники Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та інші. Витрати покладаються на Держуправсправами.\r\nДо повернення діти перебували в місцевих прийомних сім'ях і соціальних установах Грузії. В Україну вони повернулися цієї ночі. \r\nУ розпорядженні Держуправління справами є три борти.\r\nПерший - Airbus А319СЈ, бізнес-літак з підвищеною дальністю польоту на 119 місць (а в залежності від модифікацій - і більше). Другий - Ан-148, здатний перевозити до ста пасажирів.\r\nІ третій - Ан-74, який найменший з них, він може перевозити до 60 осіб. Зате він і найекономічніший. Тому з високою ймовірністю за дітьми могли послати саме його. \r\nЯкі літаки є на балансі ДУС. Скриншом з офіційного сайту відомства \r\nВитрата палива в такому літаку-1,6 тонни на годину. До Тбілісі з Києва летіти більше двох годин. З зворотною дорогою - майже п'ять годин і десь вісім тонн гасу.\r\nПри вартості тонни авіапалива в Україні приблизно 1500 доларів, тільки за нього доведеться віддати приблизно $12 тисяч. І це без урахування вартості обслуговування літака, дозволу на проліт та плати за стоянку, які для бортів №1 зазвичай дуже високі і можуть змінюватись як завгодно - держава платить. Тому сума могла подвоїтися в порівняння з платою за паливо.\r\nТобто, на людину - десять дітей і троє дорослих супроводу (менше ніяк, там багато маленьких дітей) - виходить близько тисячі доларів. \r\nЦі ж цифри актуальні і для Ан-148, який є на балансі Держуправління справами. А ось для президентського Airbus вони зростають до 1500 доларів з людини. \r\nЯкий конкретно борт забирав дітей з Грузії - поки невідомо, але загальний порядок цифр ясний. \r\nТакож видання наводить більш економічні способи доставки борту.\r\nСередня вартість квитка економ-класу з Тбілісі до Києва - 200 доларів. Навіть якщо всі десять дітей не помістилися б на один рейс, то їх можна було б розділити на дві партії в спровождении двох дорослих кожна.\r\nВсе це, включаючи переліт чотирьох супроводжуючих з Києва в Тбілісі, обійшлося б скарбниці максимум в три тисячі доларів. Тобто, багаторазово дешевше, ніж посилати президентський літак з України і назад. Навіть якщо було завдання доставити дітей якомога швидше і за один раз, можна було організувати чартер. Він коштує близько 8000 доларів за рейс. Теж дорого - але все одно дешевше, ніж ганяти борт №1.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Херсоні жінка намагалася продати дитину заради купівлі будинку.\r\nРаніше у Запоріжжі жінка намагалася продати 15-річного сина.