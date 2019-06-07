Викрадених дітей Зеленський повернув в Україну на президентському літаку: скільки це коштувало

В Україну повернулися 10 дітей українки Юлії Сусляк, яку в Грузії підозрюють у торгівлі людьми. Вона залишається там під вартою. Діти ж сьогодні прилетіли з Тбілісі на президентському літаку, який відправив за ними Зеленський. "Страна" з'ясувала, що звичайним літаком це було б в рази дешевше.

6 червня на сайті президента України було оприлюднено розпорядження №59/2019-рп про те, щоб забезпечити повернення дітей Сусляк на батьківщину.

У розпорядженні глави держави також зазначається, що супроводжувати дітей мають Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, уповноважені представники Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та інші. Витрати покладаються на Держуправсправами.

До повернення діти перебували в місцевих прийомних сім'ях і соціальних установах Грузії. В Україну вони повернулися цієї ночі.

У розпорядженні Держуправління справами є три борти.

Перший - Airbus А319СЈ, бізнес-літак з підвищеною дальністю польоту на 119 місць (а в залежності від модифікацій - і більше). Другий - Ан-148, здатний перевозити до ста пасажирів.

І третій - Ан-74, який найменший з них, він може перевозити до 60 осіб. Зате він і найекономічніший. Тому з високою ймовірністю за дітьми могли послати саме його.

Які літаки є на балансі ДУС. Скриншом з офіційного сайту відомства

Витрата палива в такому літаку-1,6 тонни на годину. До Тбілісі з Києва летіти більше двох годин. З зворотною дорогою - майже п'ять годин і десь вісім тонн гасу.

При вартості тонни авіапалива в Україні приблизно 1500 доларів, тільки за нього доведеться віддати приблизно $12 тисяч. І це без урахування вартості обслуговування літака, дозволу на проліт та плати за стоянку, які для бортів №1 зазвичай дуже високі і можуть змінюватись як завгодно - держава платить. Тому сума могла подвоїтися в порівняння з платою за паливо.

Тобто, на людину - десять дітей і троє дорослих супроводу (менше ніяк, там багато маленьких дітей) - виходить близько тисячі доларів.

Ці ж цифри актуальні і для Ан-148, який є на балансі Держуправління справами. А ось для президентського Airbus вони зростають до 1500 доларів з людини.

Який конкретно борт забирав дітей з Грузії - поки невідомо, але загальний порядок цифр ясний.

Також видання наводить більш економічні способи доставки борту.

Середня вартість квитка економ-класу з Тбілісі до Києва - 200 доларів. Навіть якщо всі десять дітей не помістилися б на один рейс, то їх можна було б розділити на дві партії в спровождении двох дорослих кожна.

Все це, включаючи переліт чотирьох супроводжуючих з Києва в Тбілісі, обійшлося б скарбниці максимум в три тисячі доларів. Тобто, багаторазово дешевше, ніж посилати президентський літак з України і назад. Навіть якщо було завдання доставити дітей якомога швидше і за один раз, можна було організувати чартер. Він коштує близько 8000 доларів за рейс. Теж дорого - але все одно дешевше, ніж ганяти борт №1.

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