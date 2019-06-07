Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%

Голова правління компанії "Газпром" (Росія) Олексій Міллер підтвердив, що російська сторона готова надати Україні знижку на поставки газу в 25%. Про це він заявив в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму за підсумками зустрічі з лідерами української політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

За його словами, "Газпром" готовий розпочати відповідні переговори. Він заявив, що контракт буде прямій між російською компанією та українською компанією-оператором.

Міллер зазначив, що питання продовження контракту на транзит російського газу через українську територію останнім часом приділяється "невиправдано багато уваги", в той час як насправді найголовнішим і важливим питанням є "укладання прямого контракту на постачання газу в Україну".

Поточний контракт на транзит російського газу через територію України закінчується в кінці 2019 року. Закупівлі газу у Росії українська сторона припинила ще в кінці 2015 року та перейшла на реверсні поставки з Європи. У 2018 році Міллер заявляв, що, на його думку, підготовка до розриву договору займе від 1,5 до 2 років. Сам же контракт закінчується 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.