підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%
07 червня 2019, пʼятниця, 14:04 29
Економіка 2019-06-07T17:30:04+03:00
Українські Новини
Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%

Олексій Міллер. Фото: gazprom.ru
Олексій Міллер. Фото: gazprom.ru

Голова правління компанії "Газпром" (Росія) Олексій Міллер підтвердив, що російська сторона готова надати Україні знижку на поставки газу в 25%. Про це він заявив в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму за підсумками зустрічі з лідерами української політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

За його словами, "Газпром" готовий розпочати відповідні переговори. Він заявив, що контракт буде прямій між російською компанією та українською компанією-оператором.

Міллер зазначив, що питання продовження контракту на транзит російського газу через українську територію останнім часом приділяється "невиправдано багато уваги", в той час як насправді найголовнішим і важливим питанням є "укладання прямого контракту на постачання газу в Україну".

Поточний контракт на транзит російського газу через територію України закінчується в кінці 2019 року. Закупівлі газу у Росії українська сторона припинила ще в кінці 2015 року та перейшла на реверсні поставки з Європи. У 2018 році Міллер заявляв, що, на його думку, підготовка до розриву договору займе від 1,5 до 2 років. Сам же контракт закінчується 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Більше новин про: Газпром Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Віктор Медведчук Олексій Міллер Поставки газу

Архів
Новини
Захист оскаржив арешт Аллерова із заставою майже 5 млн 17:17
КС відмовився розтлумачувати норму про заборону 2 рази поспіль займати посаду члена ВРП 17:06
Зеленський пообіцяв запустити Антикорупційний суд до початку вересня 16:55
Артобстріл біля Новолуганського: поранено ще 3 військових "Азова" 16:46
Партії "Опозиційний блок", "Наші", "Відродження", "Довіряй Ділам" і "Партія миру та розвитку" підуть на парламентські вибори разом 16:29
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok