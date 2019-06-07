Пасажирський трафік на міжнародних рейсах харківського аеропорту Ярославського за 5 місяців зріс на 40%

Розширення маршрутної мережі міжнародних і внутрішніх повідомлень дозволили Міжнародному аеропорту "Харків", входить до групи DCH українського бізнесмена Ярославського, на третину збільшити обсяги пасажиропотоку за підсумками п'яти місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В той же час обсяги пасажирського трафіку за підсумками п'яти місяців 2019 року на міжнародних рейсах з Харкова перевершили показники аналогічного періоду минулого року на 40% — повідомляє прес-служба аеропорту.

"Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" у травні 2019 року склав 114 тисяч осіб, що на 28% більше, ніж у травні минулого року, коли його послугами скористалися 88,9 тисяч пасажирів. Найбільше зростання за підсумками місяця припав на міжнародні напрямки — їх пасажиропотік зріс на 34% і склав 95,1 тисячу осіб", — наводить травневу статистику аеропорту його прес-служба.

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, пов'язує різке зростання пасажиропотоку на міжнародних напрямках з відкриттям шести нових маршрутів. У травні харків'янам стали доступні прямі регулярні рейси в Баку, Барселону і Ларнаки, а також стартували сезонні рейси в турецькі Бодрум і Даламан, Монастір в Тунісі.

< P>Таким чином, загальне число вильотів з аеропорту "Харків" за підсумками перших п'яти місяців 2019 року склало 1 968 рейсів, що на 19% перевершує показники аналогічного періоду минулого року. А найбільш динамічний приріст за цей же період на 20% також продемонстрували міжнародні напрямки — число вильотів за 5 місяців збільшилося до 1 317.

За п'ять місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 428,2 тис. пасажирів — це на 31% перевищує показники аналогічного періоду 2018 року. Загальний травневий пасажиропотік на 28% перевершив торішній показник, а зростання числа пасажирів на міжнародних напрямках за підсумками травня склало 34%.

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського відзначає подальше активне розширення мережі перельотів, що буде сприяти розвитку повітряних воріт першої столиці України і зробить ще більш зручним пряме сполучення міста з провідними зарубіжними діловими і туристичними центрами. У червні географія польотів Міжнародного аеропорту "Харків" розширюється на п'ять нових регулярних маршрутів. На початку місяця стартували рейси в Одесу, італійський Ріміні, грузинський Кутаїсі, а з 11 червня харків'янам стануть доступні регулярні прямі перельоти в Париж, з 17-го — в польський Краків.

Як уточнили в прес-службеМеждународного аеропорту Ярославського, найпопулярнішими напрямками травня серед мандрівників, що вилітають з Харкова, стали як традиційні, так і нові маршрути Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Відень, Варшава, Тель-Авів, Вроцлав, Гданськ та Дортмунд.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові рекорди. За рік послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальне число вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за пасажиропотокуміжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — WizzAir, TurkishAirlines, PegasusAirlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUpAirlines, ButaAirways і багато інших.