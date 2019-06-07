Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" відпустили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відпустив з-під варти підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко (позивний "Сармат").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"До четверга, 6 червня 2019 року, Печерським районним судом Києва розглянуто клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту громадянина, якому вручено повідомлення про підозру у вбивстві громадянина В. Олешка ( "Сармат"). За результатами розгляду у задоволенні клопотання слідчого відмовлено, підозрюваний звільнений з-під варти з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладанням на нього процесуальних обов'язків, в тому числі використання електронного засобу контролю", - сказано в ньому.

Повідомляється, що через наявність прямих доказів, що підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства Олешка, Генеральна прокуратура готує апеляційну скаргу на судове рішення.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного у вбивстві "Сармата" екс-торнадівця зловили з посвідченням співробітника Європолу.

Раніше, у вересні, в Бердянську затримали підозрюваного в організації вбивства экс-учасника АТО Віталія Олешка.