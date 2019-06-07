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07 червня 2019, пʼятниця, 11:02 45
Події 2019-06-07T14:00:04+03:00
Українські Новини
У Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву: пожежа тривала всю ніч

У Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву: пожежа тривала всю ніч

Блискавка вдарила в церкву в місті Богуслав Київської області. В результаті цього сталося загорання купола Свято-Троїцької церкви (УПЦ). Про це повідомляє ДСНС України.

"7 червня о 00 год. 59 хв. в р. Богуслав результаті удару блискавки сталося загорання купола Свято-Троїцької церкви (церква Московського патріархату, є пам'яткою архітектури)", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Рятувальники повідомили, що в 6:00 ранку пожежу було ліквідовано на площі 144 квадратних метрів. Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

"До гасіння залучалось 20 чол. та 6 од. техніки, з них від ДСНС 18 чол. особового складу та 4 од. техніки", - резюмували рятувальники.

Нагадаємо, в Києві на території Покровського храму сталася пожежа.

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