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07 червня 2019, пʼятниця, 10:38 58
Події 2019-06-07T14:00:04+03:00
Українські Новини
У Німеччині в річці знайшли тіло учасниці шоу "Україна має талант"

У Німеччині в річці знайшли тіло учасниці шоу "Україна має талант"

Тіло учасниці німецького шоу талантів Das Supertalent (німецький еквівалент британського Got Talent) Алли Клішти (Alla Klyshta) знайшли в Рейні через кілька тижнів після її зникнення в кінці квітня. Про це пише Daily Mail.

За даними поліції, 33-річна акробатка була вбита до того, як її кинули в річку. Пошуки Клішти почалися після того, як вона не з'явилася на роботі — в парку розваг "Європа-Парк", розташованому у німецькому місті Руст. Клишта виступала там в шоу під назвою Night Beat Angels.

Правоохоронці заарештували колишнього бойфренда артистки за підозрою в її вбивстві, але офіційних звинувачень не пред'являли. "Він був милим, але стосунки у них були нестабільні", — описав відносини пари один із знайомих загиблої. За його інформацією, Клишта і її хлопець розлучилися, але продовжували працювати разом.

Жінка народилася в Україні, але жила в Німеччині. На батьківщині вона була рекордсменкою за кількістю обертань обруча. Клишта брала участь в шоу талантів в Україні, Румунії та Німеччини.

Нагадаємо, в Єгипті вбили українку, яка працювала в одному з місцевих готелів.

У Мексиці жорстоко вбили українку-мати двох дітей.

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