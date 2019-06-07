Міжнародний аудит підтвердив конфлікт інтересів у Фаворова, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що міжнародний аудит KPMG підтвердив конфлікт інтересів у директора інтегрованого газового бізнесу ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова. Про це топ-менеджер розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Главкому".

За словами Вітренка, аудитори встановили, що у Фаворова був конфлікт інтересів у період, який перевірявся (листопад-грудень 2018 року).

Нагадаємо, після призначення Фаворова у "Нафтогаз" підконтрольна йому приватна компанія ТОВ "ЕРУ-Трейдинг" почала заробляти на посередництві між НАКом і його дочірньою компанією "Укртрансгаз". Хоча раніше посередників для таких угод не було потрібно. З огляду на резонанс скандалу "Нафтогаз" був вимушений залучити зовнішніх аудиторів для перевірки Фаворова, але про результати їхньої роботи компанія прозвітувала коротким повідомленням, повну версію звіту публікувати не стали.

"ТОВ "ЕРУ-Трейдинг" було пов’язано з паном Фаворовим у цей час, і про це сказано в листі аудиторів", - зазначив виконавчий директор НАК "Нафтогаз".

Вітренко стверджує, що аудитори також встановили, що "Нафтогаз" продавав газ за ціною, нижчою за ринкову на той час.

"Основним покупцем газу була компанія "ЕРУ-Трейдинг". Це був газ з підземних сховищ, який продавався в листопаді-грудні 2018 року", - наголосив Вітренко.

"Аудиторською компанією було встановлено, що після зміни порядку реалізації газу, коли почали продавати з "підземки" за ціною, нижчою, ніж ринкова, на той час, то система контролю не відповідала ринковій практиці і міжнародним стандартам", - додав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом "Нафтогазу" і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса.

Як повідомлялося, фірма Фаворова постачатиме "Укртрансгазу" найдорожчий газ. У попередні роки найбільші підряди на постачання технологічного палива "Укртрансгазу" отримував "Нафтогаз України". Цього разу держкомпанія з невідомих причин взагалі не подавала заявок на участь у торгах.