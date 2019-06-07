Внутрішня безпека Шкурата вимагала з кожної митниці по 50-100 тисяч доларів щомісяця, - радник керівника ГФС

Управління внутрішньої безпеки ДФС, яке очолює Ігор Шкурат, виходило на керівників регіональних митниць західних областей із вимогою сплачувати щомісячну данину у розмірі 50-100 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник в.о. голови ДФС Олександр Порхун.

За його словами, в останні тижні від співробітників митниць надійшли численні повідомлення про спроби керівництва ВБ ДФС збирати щомісячні платежі із начальників митниць за невтручання в їхню роботу. Суми данини вираховувалися з кількості автобусів та вантажівок, які проходили через митниці. Державна фіскальна служба в найближчий час надасть правоохоронним органам інформацію щодо дій керівництва внутрішньої безпеки ДФС.

"Такі "пропозиції" отримали керівники Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць. При цьому Закарпатська та Львівська митниці мали здавати по 100 тисяч доларів щомісячно, а Чернівецька – 50 тисяч", - написав Олександр Порхун.

Він зазначив, що керівники митниць відмовилися працювати під "дахом" внутрішньої безпеки і повідомили про це центральний апарат ДФС. Натомість у головному управлінні ВБ почали переслідувати митників, які не погодились на «пропозицію» підрозділу Шкурата.

"У відповідь ВБ вирішила шантажувати митників, які відмовились працювати "під дахом". Наприклад, на Закарпатській митниці була проведена тематична перевірка ВБ ДФС. Повністю безрезультатно. Після цього в кабінеті одного з керівників місцевої ДФС знайшли апаратуру для прослуховування. Усі факти вказують на те, що вона була незаконно встановлена співробітниками ВБ", - заявив Порхун.

Він додав, що спроба збирати данину з митниць - це лише один із епізодів діяльності керівництва ВБ ДФС, яке із червня 2017 року очолює Ігор Шкурат. Так, управління свідомо не розслідувало контрабандну схему поштових операторів, за якою могли стояти "добрі знайомі" Шкурата у Службі безпеки України.

"Таких випадків чимало. Керівництво ДФС намагається зібрати їх та передати в правоохоронні органи. Тому і спостерігаємо поведінку начальника ВБ у стилі "загнаного в кут щура". Як варіант власного порятунку він вигадав абсурдну ідею відокремити ВБ від ДФС і підпорядкувати управління Мінфіну. Створити фактично ще один, "власний" правоохоронний орган", - заявив Порхун.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року уряд реформував Державну фіскальну службу, створивши Державну митну службу (ДМС) та Державну податкову службу (ДПС). Наприкінці травня 2019 року Міністерство фінансів затвердило нову структуру головного апарату ДПС, за якою питаннями внутрішньої безпеки займатимуться антикорупційний та департамент кадрового забезпечення. Саме ж ГУ ВБ ДФС буде ліквідоване.