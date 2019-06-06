Українській авіакомпанії заборонили польоти через проблеми з безпекою

Державної авіаційної служби України призупинила сертифікат експлуатанта ТОВ "ЯнЕйр" до усунення компанією недоліків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної авіаційної служби України.

За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

Зазначається, що комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії YANAIR з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 7 червня.

Відповідно до процедури, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків та на підставі висновків акту інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, директора YanAir підозрюють в ухиленні від сплати 14,3 млн грн податків.

У минулому році рейси YanAir з аеропорту "Львів" опинилися під загрозою зриву через борги.