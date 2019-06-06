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06 червня 2019, четвер, 21:45 11
Силові структури 2019-06-06T22:45:02+03:00
Українські Новини
Директор компанії попався на мільйонному хабарі за сприяння у земельному питанні в Запоріжжі

Директор компанії попався на мільйонному хабарі за сприяння у земельному питанні в Запоріжжі

Хабар. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Хабар. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Співробітники Служби безпеки України і Національної поліції затримали директора консалтингової компанії за підозрою у вимаганні та отриманні 1 млн гривень хабара за вплив на прийняття Запорізькою міською радою рішення про надання права викупу земельної ділянки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління СБУ в Запорізькій області, передають Українські Новини.

За даними відомства, підозрюваного затримали за місцем роботи при отриманні 1,039 млн гривень.

"Обіцяв комерсанту вплинути на посадових осіб місцевої влади Запоріжжя для отримання позитивного рішення на надання права викупу земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

Ведеться досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.

Правоохоронці мають намір повідомити директору компанії про підозру і просити суд обрати запобіжний захід.

Також правоохоронці встановлюють осіб, в тому числі зі співробітників Запорізької міськради, можливо, причетних до злочину.

Хабар. Фото: facebооk.com/SecurSerUkraineХабар. Фото: facebооk.com/SecurSerUkraine

Як повідомляли Українські Новини, у травні співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали директора компанії і підприємця за підозрою в отриманні 120 тис. гривень хабара за вплив на видачу дозвільних документів Головним управлінням Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.

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