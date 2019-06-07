Мінекономіки хоче підвищити мінімальні ціни на алкоголь: найбільше подорожчає горілка

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої.

Про це йдеться в проекті постанови міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку пропонується підвищити з розрахунку на 1 л чистого спирту на 8,7%, або на 28 гривень до 349 грн, роздрібні - на 10,7%, або на 48 гривень до 495 гривень.

Ціна на кінцевий продукт визначається шляхом множення встановленої мінімальної ціни на міцність напою у відсотках на обсяг тари в літрах і ділення одержаного результату на 100%.

Таким чином, мінімальна роздрібна ціна за пляшку горілки ємністю 0,5 л буде підвищена з 89,4 гривні до 99 гривень.

При цьому на "тризірковий" коньяк, приміром, пропонується підвищити мінімальні оптово-відпускні ціни на 8,4%, або на 34,8 гривні до 447 гривень з розрахунку за 1 літр 100%-го спирту, "чотиризірковий" - на 9,6%, або на 43,8 гривні до 499 гривень, на віскі – на 7,3%, або на 50 гривень до 732 гривень.

Мінімальні роздрібні ціни на "тризірковий" коньяк у разі прийняття документа зростуть з 641,6 до 700 гривень, "чотиризірковий" - з 696,6 до 763 гривень, на віскі – з 895 до 960 гривень з розрахунку за 1 літр 100%-го спирту.

Мінімальні роздрібні ціни на сидр і перрі в тарі 1 л пропонується підняти на 7,4%, або на 2,2 гривні до 32 гривень, на вина виноградні натуральні в тарі 0,7 і 1 л – з 42 до 46 гривень, кріплені вина і вермути – з 49 до 54 гривень.

У пояснювальній записці сказано, що чинний розмір мінімальних цін на алкогольні напої введений у вересні минулого року і їх рівень визначався за запланованим показникам на 2018 рік.

З моменту перегляду мінімальних цін відбулося зростання цін на спирт, тару, комплектуючі, енергоносії.

Також, за даними асоціації "Укргорілка", відбулося підвищення мінімальної і середньої заробітної плати працюючих на підприємствах в цій сфері на 11% і 25% відповідно.

Тому наразі розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Як повідомляли Українські Новини, Уляна Супрун раніше заяивила, що наслідки впливу алкоголю на організм людини незворотні.

Раніше експерт дав прогноз за цінами на імпортний алкоголь в 2019.