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06 червня 2019, четвер, 18:37 28
Судова влада 2019-06-06T20:30:03+03:00
Українські Новини
Право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних справ неконституційне, - КС

Право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних справ неконституційне, - КС

Конституційний Суд визнав неконституційним право Національного антикорупційного бюро оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень, які НАБУ вважає незаконними.

Про це йдеться в рішенні КС від 5 червня, передають Українські Новини.

Це рішення прийняв Другий сенат Конституційного Суду під головуванням Олександра Тупицького.

Сенат задовольнив конституційну скаргу Запорізького заводу феросплавів, який належить бізнесменам Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському.

Вони вважають незаконними дії НАБУ, яке оскаржило в суді угоди Запорізького заводу феросплавів і компанії "Запоріжжяобленерго".

На думку авторів конституційної скарги, такі повноваження Антикорупційного бюро порушують конституційний принцип юридичної визначеності.

КС погодився з доводами конституційної скарги і, більш того, визнав, що дані повноваження щодо оскарження угод належать прокуратурі, а не НАБУ.

У результаті ця норма закону "Про Національне антикорупційне бюро" визнана неконституційною і втратила чинності з 5 червня.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що Коломойський і Боголюбовов мають повернути Приватбанку $2,5 млрд

Тим часом секретар РНБО заявила, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії.

 

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