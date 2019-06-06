Право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних справ неконституційне, - КС

Конституційний Суд визнав неконституційним право Національного антикорупційного бюро оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень, які НАБУ вважає незаконними.\r\nПро це йдеться в рішенні КС від 5 червня, передають Українські Новини.\r\nЦе рішення прийняв Другий сенат Конституційного Суду під головуванням Олександра Тупицького.\r\nСенат задовольнив конституційну скаргу Запорізького заводу феросплавів, який належить бізнесменам Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському.\r\nВони вважають незаконними дії НАБУ, яке оскаржило в суді угоди Запорізького заводу феросплавів і компанії "Запоріжжяобленерго".\r\nНа думку авторів конституційної скарги, такі повноваження Антикорупційного бюро порушують конституційний принцип юридичної визначеності.\r\nКС погодився з доводами конституційної скарги і, більш того, визнав, що дані повноваження щодо оскарження угод належать прокуратурі, а не НАБУ.\r\nУ результаті ця норма закону "Про Національне антикорупційне бюро" визнана неконституційною і втратила чинності з 5 червня.\r\nРішення є остаточним і оскарженню не підлягає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що Коломойський і Боголюбовов мають повернути Приватбанку $2,5 млрд\r\nТим часом секретар РНБО заявила, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії.\r\n