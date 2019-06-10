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10 червня 2019, понеділок, 06:33 42
Життя 2019-06-10T08:15:01+03:00
Українські Новини
Цього тижня українці відпочиватимуть три дні

Цього тижня українці відпочиватимуть три дні

Трійця. Фото: lvivskansen.org
Трійця. Фото: lvivskansen.org

Вже на наступному тижні українці будуть відзначати Трійцю, як відомо це свято славиться давніми українськими традиціями, обрядами і забобонами

Так, як Зелені свята традиційно відзначають в неділю, в цьому році українці встигнуть насолодитися триденним вікедом. Це випливає з рішення Кабінету Міністрів України про перенесення робочих днів у 2019 році.

За християнськими традиціями кожен рік Трійця відзначається після 50 днів від Великодня. У 2019 році Зелені свята в Україні відзначатимуть 16 червня. Відповідно до законодавства Трійця - це державне свято, і оскільки воно припадає на вихідний день, то й понеділок 17 червня у всіх державних установах повинен бути вихідним.

Крім того і 28 червня також буде вихідним днем, оскільки в Україні відзначають День Конституції України.

Як повідомляли Українські новини в 2019 році українців чекають 11 додаткових вихідних.

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