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06 червня 2019, четвер, 17:28 142
Політика 2019-06-06T17:30:14+03:00
Українські Новини
"Minsk is dead". Садовий запропонував Зеленському "український" формат замість "мінського"

"Minsk is dead". Садовий запропонував Зеленському "український" формат замість "мінського"

Андрій Садовий. Фото: Українське Фото
Андрій Садовий. Фото: Українське Фото

Мер Львова, голова політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий запропонував Президенту України Володимиру Зеленському змінити формат переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту в Україні з "мінського" на "український".

Про це Садовий заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав він.

За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук? Внесення "особливого статусу Донбасу" в Конституцію у 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти! - наголосив Садовий.

Політик натомість пропонує "український" формат, який полягає у:

  • залученні до переговорного процесу США, Великобританії та тих країн, для яких актуальною є російська загроза (Польща, країни Балтії);
  • посиленні (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії зіткнення;
  • включенні питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

"І давайте будемо відвертими. Поки на волі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.

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