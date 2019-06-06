"Minsk is dead". Садовий запропонував Зеленському "український" формат замість "мінського"

Мер Львова, голова політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий запропонував Президенту України Володимиру Зеленському змінити формат переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту в Україні з "мінського" на "український".

Про це Садовий заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав він.

За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук? Внесення "особливого статусу Донбасу" в Конституцію у 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти! - наголосив Садовий.

Політик натомість пропонує "український" формат, який полягає у:

залученні до переговорного процесу США, Великобританії та тих країн, для яких актуальною є російська загроза (Польща, країни Балтії);

посиленні (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії зіткнення;

включенні питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

"І давайте будемо відвертими. Поки на волі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.