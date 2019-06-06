Видовищний концерт "Бумбоксу" з новими піснями та яскравим шоу пройшов у Києві

У середу, 5 червня, популярний український гурт "Бумбокс" провів концерт "Бумбокс. Family show" на Арт-заводі "Платформа" (Дарницький район"), повідомляють Українські Новини.

Концерт розпочався о 20:30 і тривав 2,5 години.

Гурт виконав як хіти "Поліна", "Немає ТБ", "Люди", "Вахтерам", "Наодинці", "Сталеві квіти", "Хоттабич", "Рок-н-рол", "Колишня", "Квіти в волоссі", "Дурень", що увійшли у класичний репертуар групи, так і нові треки "Твій на 100%" і "Безодня", яку "Бумбокс" записав спільно з Тіною Кароль. Однак сама Кароль в концерті участі не брала.

Група завершила шоу майже о 23:00, однак фанати звали музикантів на сцену знову близько 5 хвилин. Вони вийшли на біс і виконали популярний хіт "Та, що".

Концерт групи "Бумбокс" у Києві 5 червня.

Фан-зона була практично повністю заповнена і соліст і лідер гурту Андрій Хливнюк неодноразово дякував, що прийшла така велика кількість слухачів. Також гурт виконав кілька пісень з нового альбому "Таємний код", а фронтмен представив нову дівчину бас-гітаристку в складі "Бумбоксу" Інну Невойт, а також гітаристів Олега Аджикаєва і Дмитра Куваліна.

Крім того, на території Арт-заводу проходила фотовиставка, присвячена історії гурту "Бумбокс", на якій були представлені фотографії, особисті речі музикантів, інструменти і реквізит з кліпів.

Як повідомляли Українські Новини, "Бумбокс" і Тіна Кароль опублікували кліп на спільну пісню.

Раніше "Бумбокс" зіграв концерт на кордоні з Кримом з вимогою звільнити політв'язнів Кремля. Крім того, Сенцов написав листа лідеру гурту "Бумбокс".