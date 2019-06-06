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06 червня 2019, четвер, 16:20 142
Політика 2019-06-06T18:00:03+03:00
Українські Новини
Наймолодший в Україні голова ОТГ дебютував на ток-шоу "Український формат"

Наймолодший в Україні голова ОТГ дебютував на ток-шоу "Український формат"

Вегандз Мясникян. Фото: kp.ua
Вегандз Мясникян. Фото: kp.ua

5 червня голова Роздольненської об'єднаної територіальної громади (ОТГ, Херсонська область) Вегандз Мясникян, який напередодні звернувся до Конституційного Суду України (КСУ), дебютував на головному політичному ток-шоу "Український формат" на телевізійному каналі NewsOne та отримав підтримку народних депутатів і експертів. Молодий політик і наймолодший голова ОТГ закликав дати час новообраному Президенту Володимиру Зеленському на реформи та дати йому можливість реалізувати свою передвиборну програму.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

"Депутати очолили корупцію і протидіють першим крокам Володимира Зеленського. Я вважаю, що треба дати можливість реалізувати задумане і після перших 100 днів оцінити роботу", - сказав Мясникян.

Також голова ОТГ звернувся до КСУ з вимогою не зупиняти легітимний виборчий процес, зупинка якого призведе до "консервації" старої системи з її корупцією і неефективністю.

Свою повагу молодому політику висловив депутат Верховної Ради Євген Балицький (фракція "Опозиційний блок"): "Респект молодому колезі. На вас велика надія!". І його колега народний депутат Юрій Павленко ("Опозиційна платформа - За життя"): "Я дуже хочу, щоб люди знали - ви головний герой сьогоднішньої програми, тому що вся влада зосереджена у вас, у громаді. Я Вам бажаю успіху!"

У свою чергу народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") відреагував на виступ Мяснікяна про об'єднання досвіду та молодої енергії нових політиків і зазначив, що саме поєднання молоді та досвіду - це супер геніально. "Це абсолютно правильна теза про необхідність поєднання молодості та досвіду", - зазначив Власенко.

Нагадаємо, раніше Вегандз Мясникян звернувся до суддів КСУ з вимогою не зупиняти виборчий процес і не протидіяти історичній можливості докорінного оновлення влади.

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