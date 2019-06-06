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06 червня 2019, четвер, 15:17 10
Політика 2019-06-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою

Іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою

Верховна Рада спростила отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності й недоторканності України.

За прийняття законопроекту №3433 в цілому проголосували 230 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Процедура отримання громадянства вимагає від іноземців-добровольців поїздки, наприклад, в Росію і отримання там довідки про несудимість. Вона також вимагає, щоб міністр оборони або внутрішніх справ вніс подання про їхні видатні заслуги", - повідомив під час обговорення законопроекту один з його авторів Андрій Білецький (позафракційний).

Прийнятий за основу документ скасовує вимогу для іноземців-добровольців щодо безперервно проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років, а також володіння українською мовою.

Доказом участі іноземця в захисті територіальної цілісності є довідка Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або командира підрозділу, задіяного в проведенні антитерористичної операції (АТО), а також рішення суду, яким встановлено факт участі іноземця в захисті територіальної цілісності України.

Під участю в захисті територіальної цілісності України пропонується розуміти надання іноземцями інструкторської допомоги Збройним силам, МВС та іншим законним військовим формуванням, волонтерську діяльність безпосередньо в зоні АТО, а також іншу практичну допомогу, яка сприяла забезпеченню обороноздатності України.

Як повідомляли Українські Новини, громадянство України 2018 припинили в 6 раз більше осіб, ніж отримали.

Порошенко припинив українське громадянство майже 5,2 тис. осіб у 2017 році, 7,3 тис. - 2016, 5,8 тис. - в 2015 і 4,6 тис. - в 2014 (з часу вступу на посаду Президента). Приймав у громадянство України в 2016 і 2017 роках Порошенко також менш ніж за 1 тис. осіб, серед яких було найбільше росіян - 270 в цілому.

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