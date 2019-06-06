Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ

11 червня призначена переатестація голови Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука. Перевіряти компетенцію судді будуть члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Тетяна Шилова, Володимир Бутенко та Тарас Лукаш.\r\nПро це повідомило інтернет-видання "Апостроф".\r\nЯк повідомило видання, Глуханчук і члени комісії разом були помічені на банкеті з нагоди дня народження заступника голови Київського окружного адміністративного суду Євгена Аблова.\r\nГлуханчук є головою Одеського окружного адміністративного суду вже протягом 14 років. При цьому суддя неодноразово ставав учасником різного роду скандалів. Взимку 2018 року він став відомий після затримання за водіння в стані алкогольного сп'яніння взимку 2018 року. За це його на півроку усували від роботи.\r\nРаніше, в 2015 році ЗМІ писали про те, що Одеська міська рада вивела з комунальної власності частину узбережжя і дозволила сім'ї Глуханчука її приватизувати. На ньому суддя побудував будинок відпочинку і облаштував стоянку для катера Eagle 645.\r\nНа сьогоднішній день при заробітній платі у розмірі 25 тис. гривень Глуханчук володіє елітними автомобілями, Audi Q7 та Volkswagen Multivan, а також декількома земельними ділянками, будинками і дачами. Один з особняків, вартістю 7 млн гривень, він двічі не вносив до декларації про доходи, за що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження.