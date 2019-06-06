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06 червня 2019, четвер, 15:06 15
Суспільство 2019-06-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик

Помер класик української літератури Юрій Мушкетик

Юрій Мушкетик. Фото: kp.ua
Юрій Мушкетик. Фото: kp.ua

Помер відомий український письменник Юрій Мушкетик на 91-му році життя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Важка новину. Сьогодні зранку помер Юрій Мушкетик, один з класиків сучасної української літератури. Про це мені тільки що повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрій Михайлович", - зазначив він.

Юрій Михайлович Мушкетик народився 21 березня 1929 року в селі Вертіївка Чернігівської області. З 1956 року працював заступником редактора і головним редактором журналу "Дніпро", а в 1979-му пов'язав своє життя з Національною спілкою письменників України: спочатку був секретарем правління Київського відділення організації, а згодом став головою НСПУ (1986-2001 роки).

За своє життя поряд з малою прозою написав близько двох десятків романів, серед яких "Крапля крові" (1964), "Суд над Сенекою" (1978), "Рубіж" (1984).

Удостоєний ряду нагород, в тому числі звання Героя України.

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