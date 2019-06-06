підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 14:36 22
Верховна Рада і партії 2019-06-06T15:30:02+03:00
Українські Новини
Мін'юст зареєстрував партію Шарія

Мін'юст зареєстрував партію Шарія

Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Міністерство юстиції України зареєструвало політичну партію блогера, медіаексперта Анатолія Шарія під назвою "партія Шарія".

Про це повідомило інтернет-видання "Шарій.нет".

"У мене є гостре бажання покарати мразоту. У мене є гостре бажання викликати горіння пер**ків, таке, щоб на цьому горінні маленька, але потужна ракета могла б долетіти до кінця Сонячної системи", – сказав Шарій.

Також медіаексперт звернувся до бажаючим допомогти зі створенням логотипів і слоганів нової партії, і закликав до співпраці тих, хто йде на парламентські вибори у мажоритарних виборчих округах.

"Я не буду вам розповідати про те, що ми будемо писати якісь суперважливі закони, що ми прийдемо – і ви отримаєте європейські пенсії. Ми йдемо карати. Вогнем і мечем. Якщо ми пройдемо (до Ради), то це буде найвеселіша після обрання Зеленського подія", – додав Шарій.

В наступному відеоблозі Шарій обіцяє розповісти, як вступити до його партії.

Раніше медіаексперт Анатолій Шарій заявляв, що має намір створити власну політичну партію.

Більше новин про: Міністерство юстиції України Анатолій Шарій Партія Шарія

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok