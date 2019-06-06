Мін'юст зареєстрував партію Шарія

Міністерство юстиції України зареєструвало політичну партію блогера, медіаексперта Анатолія Шарія під назвою "партія Шарія".

Про це повідомило інтернет-видання "Шарій.нет".

"У мене є гостре бажання покарати мразоту. У мене є гостре бажання викликати горіння пер**ків, таке, щоб на цьому горінні маленька, але потужна ракета могла б долетіти до кінця Сонячної системи", – сказав Шарій.

Також медіаексперт звернувся до бажаючим допомогти зі створенням логотипів і слоганів нової партії, і закликав до співпраці тих, хто йде на парламентські вибори у мажоритарних виборчих округах.

"Я не буду вам розповідати про те, що ми будемо писати якісь суперважливі закони, що ми прийдемо – і ви отримаєте європейські пенсії. Ми йдемо карати. Вогнем і мечем. Якщо ми пройдемо (до Ради), то це буде найвеселіша після обрання Зеленського подія", – додав Шарій.

В наступному відеоблозі Шарій обіцяє розповісти, як вступити до його партії.

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Раніше медіаексперт Анатолій Шарій заявляв, що має намір створити власну політичну партію.