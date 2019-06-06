підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 14:24 12
Судова влада 2019-06-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Нотаріуси вимагають відновити роботу програми реєстрації речових прав

Нотаріуси вимагають відновити роботу програми реєстрації речових прав

Нотаріальна палата України просить відновити роботу АРМ "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Desktop) на невизначений час з метою стабільної роботи органів нотаріату України в частині здійснення державної реєстрації речових прав юридичних і фізичних осіб.

Починаючи із 3 червня 2019 року Державне підприємство "НАІС" припинила підтримку Автоматизованого робочого місця (АРМ) "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Desktop), передає "Закон і Бізнес".

Відповідне програмне забезпечення використовувалося нотаріусами для роботи у Державному реєстрі речових прав. Отже, нотаріуси змушені використовувати для реєстрації прав АРМ "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Unity Base), відзначили в прес-службі НПУ.

НПУ неодноразово звертала увагу Міністерства юстиції України, що технічна недосконалість Unity Base постійно викликає проблеми в роботі практикуючих нотаріусів та інших державних реєстраторів, викликані наступними чинниками: незручність програмного інтерфейсу; перебої в роботі програмного забезпечення; повільність у прийнятті і обробки введеної інформації, створенні та збереженні сканованих копій; необхідність повторного входу до реєстру у зв'язку з коротким часовим проміжком для сесії; відсутність елементарних необхідних функцій копіювання, "підтягування" інформації; відсутність зручного та достовірного пошуку тощо.

Варто відзначити, що використання Desktop знижувало ризики рейдерських проявів, посколькузлоумышленникам перешкоджала процедура інсталяції програмного забезпечення.

Після відключення Desktop швидкість роботи нотаріусів сповільнилася в рази, що призводить до непередбачуваних наслідків та зниження якості вчинення нотаріальних дій.

Зазначимо, відповідальність за нестабільну та неналежну роботу державного реєстру речових прав згідно з законодавством несе Мін'юст як утримувач цього реєстру. Більше того, такі дії з боку ДП "НАІС" і бездіяльність у цій ситуації Міністерство юстиції України суперечать чинному законодавству, оскільки в подальшому можуть призвести до порушення права власності.

Більше новин про: Нотаріуси

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok