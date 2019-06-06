Нотаріуси вимагають відновити роботу програми реєстрації речових прав

Нотаріальна палата України просить відновити роботу АРМ "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Desktop) на невизначений час з метою стабільної роботи органів нотаріату України в частині здійснення державної реєстрації речових прав юридичних і фізичних осіб.

Починаючи із 3 червня 2019 року Державне підприємство "НАІС" припинила підтримку Автоматизованого робочого місця (АРМ) "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Desktop), передає "Закон і Бізнес".

Відповідне програмне забезпечення використовувалося нотаріусами для роботи у Державному реєстрі речових прав. Отже, нотаріуси змушені використовувати для реєстрації прав АРМ "Державний реєстр речових прав: Реєстрація" (Unity Base), відзначили в прес-службі НПУ.

НПУ неодноразово звертала увагу Міністерства юстиції України, що технічна недосконалість Unity Base постійно викликає проблеми в роботі практикуючих нотаріусів та інших державних реєстраторів, викликані наступними чинниками: незручність програмного інтерфейсу; перебої в роботі програмного забезпечення; повільність у прийнятті і обробки введеної інформації, створенні та збереженні сканованих копій; необхідність повторного входу до реєстру у зв'язку з коротким часовим проміжком для сесії; відсутність елементарних необхідних функцій копіювання, "підтягування" інформації; відсутність зручного та достовірного пошуку тощо.

Варто відзначити, що використання Desktop знижувало ризики рейдерських проявів, посколькузлоумышленникам перешкоджала процедура інсталяції програмного забезпечення.

Після відключення Desktop швидкість роботи нотаріусів сповільнилася в рази, що призводить до непередбачуваних наслідків та зниження якості вчинення нотаріальних дій.

Зазначимо, відповідальність за нестабільну та неналежну роботу державного реєстру речових прав згідно з законодавством несе Мін'юст як утримувач цього реєстру. Більше того, такі дії з боку ДП "НАІС" і бездіяльність у цій ситуації Міністерство юстиції України суперечать чинному законодавству, оскільки в подальшому можуть призвести до порушення права власності.