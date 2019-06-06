Україна отримає €500 млн від ЄС лише у разі запуску ринку електроенергії та прийняття низки важливих законів, – Полтораков

На думку кандидата політичних наук Олексія Полторакова, Україна не може розраховувати на макрофінансову допомогу від Європейського Союзу (ЄС) без виконання взятих на себе зобов'язань. Так політолог прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Президент заявив, що Україна готова виконати умови для прийняття Європейським Союзом рішення про надання країні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС. Ці умови є загальновідомими, оскільки зафіксовані у відповідному меморандумі – запуск нового ринку електроенергії, прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації й так далі", - нагадав політолог.

На думку експерта, зараз Зеленський має зробити непростий вибір між інтересами країни та бізнесом, який підтримував його на виборах.

"Дуже показова ситуація з новим ринком електроенергії, який має запускатися вже 1 липня. З одного боку – це частина міжнародних зобов'язань України, з іншого – категоричним противником є Ігор Коломойський, який намагається зберегти неринкове державне регулювання тарифів для своїх феросплавних заводів. Він публічно закликає скасувати закон про ринок електроенергії. З цього приводу навіть РНБО (Рада національної безпеки і оборони) збиралася минулого тижня. Той факт, що в результаті ринок блокувати не наважилися вселяє стриманий оптимізм", - підкреслив Полтораков.

Як повідомлялося, 4 червня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. Під час зустрічі Зеленським заявив, що ЄС завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро тоді, коли відповідні вимоги для їх отримання будуть виконані українською стороною.