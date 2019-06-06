підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Україна отримає €500 млн від ЄС лише у разі запуску ринку електроенергії та прийняття низки важливих законів, – Полтораков
06 червня 2019, четвер, 14:21 140
Економіка 2019-06-06T15:15:02+03:00
Українські Новини
Україна отримає €500 млн від ЄС лише у разі запуску ринку електроенергії та прийняття низки важливих законів,

Україна отримає €500 млн від ЄС лише у разі запуску ринку електроенергії та прийняття низки важливих законів, – Полтораков

На думку кандидата політичних наук Олексія Полторакова, Україна не може розраховувати на макрофінансову допомогу від Європейського Союзу (ЄС) без виконання взятих на себе зобов'язань. Так політолог прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Президент заявив, що Україна готова виконати умови для прийняття Європейським Союзом рішення про надання країні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС. Ці умови є загальновідомими, оскільки зафіксовані у відповідному меморандумі – запуск нового ринку електроенергії, прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації й так далі", - нагадав політолог.

На думку експерта, зараз Зеленський має зробити непростий вибір між інтересами країни та бізнесом, який підтримував його на виборах.

"Дуже показова ситуація з новим ринком електроенергії, який має запускатися вже 1 липня. З одного боку – це частина міжнародних зобов'язань України, з іншого – категоричним противником є Ігор Коломойський, який намагається зберегти неринкове державне регулювання тарифів для своїх феросплавних заводів. Він публічно закликає скасувати закон про ринок електроенергії. З цього приводу навіть РНБО (Рада національної безпеки і оборони) збиралася минулого тижня. Той факт, що в результаті ринок блокувати не наважилися вселяє стриманий оптимізм", - підкреслив Полтораков.

Як повідомлялося, 4 червня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. Під час зустрічі Зеленським заявив, що ЄС завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро тоді, коли відповідні вимоги для їх отримання будуть виконані українською стороною.

Більше новин про: Електроенергія Володимир Зеленський Макрофінансова допомога Новий ринок електроенергії Олексій Полтораков Валдіс Домбровскіс

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok