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06 червня 2019, четвер, 14:08 144
Шоу-бізнес 2019-06-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
Акімова представила художню арт-інсталяцію "Просто літо!" в музеї історії Києва

Акімова представила художню арт-інсталяцію "Просто літо!" в музеї історії Києва

Ірина Акімова. Фото: artslooker.com
Ірина Акімова. Фото: artslooker.com

4 червня в музеї історії Києва відкрилася нова персональна виставка художниці Ірини Акімової під назвою "Просто літо!".

Про це повідомив веб-сайт "Подробности".

В експозиції представлені роботи мисткині в різних жанрах: живопис, арт-інсталяції, а також спеціальний фотопроект, який Акімова підготувала разом із фотографом Сергієм Тумасовим.

Усі сюжети - запозичені з повсякденного життя, і мають за мету донести глядачеві відчуття радості і насолоди від життя,- пояснює художниця. Триватиме виставка в музеї до 18 червня.

"Ці соціальні проекти так рефлектируют на ті політичні й не політичні речі, з якими ми зараз живемо, що я зрозуміла - насправді, звичайній людині набридла політика, нестабільність. Їй хочеться позитиву. І літо - це, напевно, той чудовий період, коли багато сонця, коли дощ - не дощ. Закінчується та обов'язково світить сонце, коли все навколо зелене й тобі хочеться жити. І світ, незалежно ні від чого, - прекрасний. І якщо у тебе є це відчуття миру, не зважаючи на проблеми", - зазначила Ірина Акімова, художниця, голова громадської організації "Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві".

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