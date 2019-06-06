Акімова представила художню арт-інсталяцію "Просто літо!" в музеї історії Києва

4 червня в музеї історії Києва відкрилася нова персональна виставка художниці Ірини Акімової під назвою "Просто літо!".

Про це повідомив веб-сайт "Подробности".

В експозиції представлені роботи мисткині в різних жанрах: живопис, арт-інсталяції, а також спеціальний фотопроект, який Акімова підготувала разом із фотографом Сергієм Тумасовим.

Усі сюжети - запозичені з повсякденного життя, і мають за мету донести глядачеві відчуття радості і насолоди від життя,- пояснює художниця. Триватиме виставка в музеї до 18 червня.

"Ці соціальні проекти так рефлектируют на ті політичні й не політичні речі, з якими ми зараз живемо, що я зрозуміла - насправді, звичайній людині набридла політика, нестабільність. Їй хочеться позитиву. І літо - це, напевно, той чудовий період, коли багато сонця, коли дощ - не дощ. Закінчується та обов'язково світить сонце, коли все навколо зелене й тобі хочеться жити. І світ, незалежно ні від чого, - прекрасний. І якщо у тебе є це відчуття миру, не зважаючи на проблеми", - зазначила Ірина Акімова, художниця, голова громадської організації "Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві".