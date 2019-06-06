У "Фармака" пріоритет на "Корвалол", бо він зареєстрував цей продукт раніше "Дарниці", - юрист Радзієвський

Власник свідоцтва на торговельну марку має право забороняти іншим особам використання позначень для аналогічних товарів і послуг, якщо такі позначення схожі із зареєстрованим знаком до ступеня змішування. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав юрист, керуючий партнер АО "Радзієвський та Ярий" Юрій Радзієвський.

"Відповідно до Конституції України та іншим актам законодавства, право приватної власності є непорушним і складає основу правовідносин у сфері господарювання. Право власності на об'єкти інтелектуальної власності в рівній мірі з іншими видами майна гарантується законом. Оскільки права "Фармак" на торгову марку "Корвалол Corvalolum" діють з 01.12.2002 року, вони дійсно повинні мати пріоритет по відношенню до торгової марки "Корвалол-Дарниця", - зазначив Юрій Радзієвський.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року Верховний суд направив справу щодо добре відомої марки "Корвалол Corvalolum" на розгляд Великої палати Верховного суду.

В липні 2017 року аппеляционная палата МЕРТ визнала добре відому в Україні торгову марку "Корвалол Corvalolum", що належить ПАТ "Фармак".

Фармфірма "Дарниця" (Київ), в свою чергу, відстоювала право випускати власний препарат "Корвалол" і звернулася в Господарський суд Києва з вимогою визнати недійсним рішення МЕРТ, серед іншого, мотивуючи позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними і доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційної палати МЕРТ. Суд першої інстанції відмовив фармфірму в задоволенні позову, проте "Дарниця" оскаржила це рішення в апеляційному Господарському суді Києва, який задовольнив позов.

Як відзначають в компанії "Фармак", "історично позначення "Корвалол", який випускається з 1960 року, належить саме "Фармаку", оскільки препарат був створений в 1960 році Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім.Ломоносова, правонаступником якого є ПАТ "Фармак".

З 1991 року ПАТ "Фармак" - єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі. При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи і Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизія і Казахстан.