За військові злочини і акти агресії можуть призначити довічне ув'язнення

Верховна Рада має намір ввести покарання у вигляді довічного позбавлення волі за військові злочини й акти агресії.\r\nЗа прийняття за основу законопроекту №9438 проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЦим законопроектом пропонується гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом.\r\nПропонується збільшити максимальний термін за акти агресії з 15 років до довічного ув'язнення.\r\nПоложення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів.\r\nКрім того, законопроект спрямований на вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.