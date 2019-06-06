підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 12:57 14
Верховна Рада і партії 2019-06-06T15:15:04+03:00
Українські Новини
За військові злочини і акти агресії можуть призначити довічне ув'язнення

За військові злочини і акти агресії можуть призначити довічне ув'язнення

Верховна Рада має намір ввести покарання у вигляді довічного позбавлення волі за військові злочини й акти агресії.

За прийняття за основу законопроекту №9438 проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цим законопроектом пропонується гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом.

Пропонується збільшити максимальний термін за акти агресії з 15 років до довічного ув'язнення.

Положення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів.

Крім того, законопроект спрямований на вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Більше новин про: довічне ув'язнення Військові злочини

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok