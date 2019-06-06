За військові злочини і акти агресії можуть призначити довічне ув'язнення

Верховна Рада має намір ввести покарання у вигляді довічного позбавлення волі за військові злочини й акти агресії.

За прийняття за основу законопроекту №9438 проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цим законопроектом пропонується гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом.

Пропонується збільшити максимальний термін за акти агресії з 15 років до довічного ув'язнення.

Положення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів.

Крім того, законопроект спрямований на вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.