Ситника позбавили права блокувати договори олігархів, - ЗМІ

Конституційний суд визнав недійсним право Національного антикорупційного бюро України через суд блокувати договори підприємств. Про це діловому виданню The Page повідомило джерело в суді. Судді задовольнили вимогу "Запорізького заводу феросплавів",який належить до так званої групи "Приват".

Таким чином, скасовано пункт 13 статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро", стверджує видання.

Прийняте рішення вигідно компаніям групи "Приват", оскільки по-суті позбавляє НАБУ можливості зупиняти їх операційну діяльність. Раніше з аналогічним позовом у суд не зверталася "Укрнафта", однак їй відмовили в його задоволенні.

Рішення прийнято другим сенатом Конституційного суду. Однак, один із суддів, за інформацією The Page, не брав участі у розгляді справи.

Прийняте рішення не тільки позбавляє НАБУ можливості зупиняти операційну діяльність підприємств, які підозрюються в нанесенні збитків державі, але і може вкрай негативно вплинути на прийняття законопроекту про незаконне збагачення, внесеному до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. В документі міститься пункт про можливість визнавати договори недійсними. Тепер Зеленському доведеться як мінімум виправляти законопроект.